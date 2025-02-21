美媒：美俄倘達成協議　恐集中精力對付華

美俄高層周二（18日）在沙特阿拉伯舉行會談，外界關注俄羅斯和烏克蘭何時能達成協議實現停戰。有美媒周五（21日）分析指，俄烏停戰能為中國帶來不少機遇，但同時威脅也相當巨大，因為中國可能會變成美國的主要軍事目標。

報道指，美國防長赫格塞斯、特朗普長子唐納德等人，主張美國集中大部分軍事資源對抗中國。因此北京現時面臨的一個重大問題，是特朗普下一步會做甚麼。中國商務部特約專家、對外經濟貿易大學經濟系教授龔炯認為，北京正處於陷入「22條軍規」（catch-22）的兩難困局，即既希望戰爭停止或最少停火，同時又不想成為美國的頭號目標。

美俄外交高層恢復接觸，也引發輿論關注特朗普政府是否在推動美國聯俄制華。中共中央政治局委員兼外長王毅周四（20日）在南非出席二十國集團（G20）時，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，表示中俄友好根基牢不可破。柏林卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫（Alexander Gabuev）指出，面對特朗普的反覆無常，中國更有可能打持久戰。他同時反問：「你為甚麼要為某個總是改變主意、不值得信任的人，而犧牲與一個可以長期合作的戰略夥伴的關係？」