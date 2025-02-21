魯比奧：美俄峰會是否成事　取決於俄烏終戰進展

美國國務卿魯比奧周四（20日）表示，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京的會晤將在很大程度上取決於雙方能否在結束俄烏戰爭方面取得任何進展。

魯比奧透露，他周二（18日）在沙特阿拉伯會見俄羅斯外長拉夫羅夫時討論過美俄峰會，他認為峰會何時舉行，很大程度上取決於美俄能否在結束戰事方面取得任何進展。他指特朗普想知道俄羅斯是否真的願意結束戰事，唯一辦法就是考驗他們，基本上就是接觸並問他們「是否認真想結束戰爭，如果是，要求是甚麼？公開和私下的要求有甚麼不同嗎？」。

魯比奧指，美俄唯一一致的看法是將談論和平，俄方提出甚麼、願意做甚麼讓步將決定他們是否認真對待和平，但目前還沒有到達此階段。烏克蘭和歐洲擔心會被排隊在和談之外，但魯比奧稱美國已與各方磋商。他續指，特朗普非常不滿烏克蘭總統澤連斯基，美國關心烏克蘭，因為它對美國盟友乃至整個世界都有影響，這應該心存某種感激。魯比奧透露，上周與美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議見澤連斯基時，討論了經濟協議，並向烏方解釋美國是想合資，不是想竊取烏克蘭資源，而是認為這實際上是一種安全保障。他重申，美國會拿回部分援烏成本，而烏克蘭的安全也關係到美國既得利益。