中國首次在福島第一核電站廠區內　採集核污水樣本

在國際原子能機構組織下，自周三（19日）至周五（21日），包括中國在內的多國專家到福島第一核電站排海設施和附近海域，獨立採集待排放的核污染水、海水等樣本，並參與採集海洋生物樣本。日本經濟產業省表示，中國的分析機構周五首次在福島第一核電站廠區內採集到核污水樣本，這是在國際原子能機構主導下，驗證核污水排入海追加監測工作的一環。

中日兩國政府此前就中方在IAEA框架下參與取樣達成共識，追加監測是邁向中國恢復進口日本水產品的一步。除IAEA專家外，還有來自中國、南韓、瑞士和法國的分析機構參與。此次是有關人員對福島第一核電站廠區內儲罐中尚未用海水稀釋的處理水進行取樣。

福島第一核電站為冷卻1至3號機組熔落核燃料（燃料碎片），進行注水以及地下水等流入建築產生污水。東電使用多核素去除設備（ALPS）淨化污水，作為處理水從2023年8月開始排海。

另外，中國外交部發言人郭嘉昆周五表示，今後對福島核污染水排海的國際監測和中方的獨立取樣監測將持續實施，中方將及時發布最新進展。先前中方專家參與採集的海洋生物樣本已於近日運抵中國，中國國內專業研究機構正在進行嚴謹、獨立的檢測、分析，並將及時公布結果。