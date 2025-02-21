雲南孕婦赴柬2個月後離奇死亡　家屬：生前疑遭毆打

內媒周四（20日）報道，雲南一名孕婦前年到柬埔寨2個多月後離奇死亡，家屬稱其死前疑遭毆打，惟柬國警方指，孕婦是死於心髒病。家屬指出，至今無法確定死者真正死亡原因，而與她在柬埔寨共同生活的男友如今亦不知所終。

在2023年11月，家住雲南曲靖的吳女士隻身前往柬埔寨。2024年1月24日晚，吳女士被發現離奇死於柬埔寨西哈努克市一間酒店內，當時她已有5個月身孕。當地警方表示，認定吳女死於心臟病，且查出體內含有毒品。但吳女的弟弟小吳向內媒表示，姐姐此前從未發現有心臟病，家族也無心臟病史，更不知毒品來源何處。

小吳表示，當家人抵達柬埔寨時，姐姐遺體已高度腐爛，無法屍檢，無奈下家屬將遺體火化，並將其骨灰帶回家。他指吳女死亡當晚，一名自稱吳女丈夫的人聯繫酒店負責人，稱吳女無法行走需要輪椅送其就醫。輪椅送到時，吳女臉部發黑且水腫，經搶救無效死亡。小吳表示，姐姐死前疑遭暴力毆打，身上有傷口及疤痕，認為其死因並非只是意外。

另外，小吳指酒店一名工作人員告訴他們，姐姐男友似乎曾在酒店賭博。內媒記者曾致電柬埔寨內政部警察局，一名工作人員證實，警局的確受理了吳女死亡事件：「根據當時的調查結果，我們判斷吳女士死於突發心髒病，且已向家屬說明。」至於吳女士的男友是否與此事相關，該工作人員則不予回應。