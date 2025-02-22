王毅出席G20外長會　展望G20合作目標

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（21日）在南非約翰內斯堡繼續出席二十國集團（G20）外長會。王毅結合峰會「團結、平等、可持續」主題，就二十國集團下階段合作目標提出中方建議。

王毅指出，一是堅持求同存異、聚同化異，不搞分裂對立，反對集團對抗；大國應發揮表率作用，推動全球經濟治理體系改革，提升全球南方代表性和話語權；合力建設開放型世界經濟，共同反對單邊主義、保護主義。二是堅持共商共建共享，視彼此夥伴而非對手，視彼此的發展為機遇而非挑戰。

三是以繼續將發展議題置於二十國集團議程優先位置，把多邊主義精神轉化為可持續發展的具體行動。中方支持減災、債務可持續性、公正能源轉型、關鍵礦產等優先領域合作，探討降低發展中國家融資成本，按照「共同行動、公平負擔」原則，幫助發展中國家減輕債務負擔。

王毅表示，非洲正在經歷新的覺醒，二十國集團要動員更多發展資源，支持全球發展行動協同增效，同非洲開展工業化、基礎設施、綠色礦產等領域合作，加快走現代化之路。中國正在同非洲夥伴一道，全方位推進現代化「十大夥伴行動」，願繼續以二十國集團合作賦能非洲發展，實現共同繁榮進步。