【東方日報世界視線】加歐與華府對賭　多元發展抗制裁

面對特朗普上台及揮舞關稅大棒，加拿大總理杜魯多訪歐5天，除了在巴黎參加第三屆全球人工智能行動峰會，還在比利時布魯塞爾會見歐盟及歐洲政要，討論如何加強跨大西洋安全、維護國際秩序，以及繼續支持烏克蘭等議題。

其中一項討論主題是加強執行2017年簽訂的「加拿大-歐盟經濟貿易協定」，該協定發展至今，已豁免加拿大和歐盟國家之間的98%貨品和服務關稅，但相互投資問題仍待解決。更重要的是，它們如何共同應對特朗普加徵關稅，以及保證執行依據規則的國際秩序。

自2017年起，加國與歐盟的貿易額大增65%，主要領域在關鍵礦產、能源及高科技產品方面，加拿大是主要礦產及能源提供國。加拿大能源輸歐及中、日，可減低加國97%均輸美的依賴。目前加拿大開始在東西兩岸加快發展油氣海運碼頭，將原本輸往南方的油氣，加駁至東西兩岸出口往歐亞。此外，加拿大亦會透過《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）， 以增加其在亞洲的經貿往來。

另外，加拿大及歐盟的合作集中在研發稀有金屬在綠色能源的運用，以推動減碳。這方面可見歐盟及加拿大的發展有前瞻性，不像特朗普還維護化石能源集團的利益，放棄國家能源可持續發展。加拿大及歐盟合作其實更反映它們是有計劃在美國之外，建立新經濟關係，當中發展還會延伸至中、日、韓、東盟及南美，它們共同的連結路向正正是擺脫對美國市場出入口的依賴，以迴避及減輕關稅制裁的傷害。

每個國家應認識到關稅制裁是一把雙面刃，美國的制裁行徑會減少它在國際貿易的份額及影響力，關稅保護反而削弱美國企業的國際競爭力，增加關稅會減少貨品入口數量，一時間難以增補，貨品加價令消費減少，尤其是加工用的入口產品變貴，影響在地生產成本上升，兩方面都形成通脹及經濟衰退。

如今，特朗普計劃對最依賴向美國出口的加拿大及歐盟施加制裁，是一個重大考驗，究竟是它們先受不住出口收縮以致經濟大蕭條，還是美國制裁的自我傷害更嚴重？有經濟學家認為加、歐若能成功急速邁向出口全球多元化，短期極嚴重的傷害有機會紓解，但特朗普政府長遠對各地區實施制裁只會使美國經濟愈來愈孤立至無法承擔！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻