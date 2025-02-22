朝批特朗普上台後挑釁升級　將以戰略手段應對

美軍B1B戰略轟炸機（上）過往曾到朝鮮半島與南韓聯演。（Getty Images圖片）

北韓官媒朝中社周六（22日）報道，該國國防省新聞室長周五（21日）發表談話，批評美國特朗普政府上台後，與其盟友威脅北韓安全環境的軍事挑釁行為愈演愈烈。朝方將以戰略手段應對美國等對手的戰略威脅，並繼續開展負責任的軍事活動，依靠強大遏制力管控朝鮮半島不穩局勢。

談話指出，美軍周三（19日）在加州范登堡太空軍基地試射民兵3型洲際彈道導彈，周四（20日）又派遣B1B戰略轟炸機飛抵朝鮮半島上空，與南韓開展挑釁性聯演。談話批評，美軍行動表明其政府不變的霸權野心，以實戰使用核打擊手段為前提的軍事舉動變本加厲，證實北韓武裝力量以核遏制力為中樞的戰爭執行能力優化升級，為何正當及必不可少。

南韓外長趙兌烈周四在南非出席二十國集團（G20）外長會時，在俄羅斯外長拉夫羅夫旁邊發言，譴責朝俄非法軍事合作，就此深表遺憾，敦促俄方停止與朝合作，並盡早結束烏克蘭戰爭。他強調，國際社會為結束俄烏戰爭而採取行動時，應考慮到朝俄非法軍事合作，以及北韓援俄所獲取的代價具潛在風險。