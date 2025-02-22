迎貓之日　料創近3萬億日圓經濟效益

由於日語「2」發音類似於貓叫的擬聲詞，每年2月22日在日本被定為「貓之日」。當地各大商家上周六（22日）看準時機推出貓咪相關商品，神社亦推出貓咪御朱印，呈現熱鬧景象。日本傳媒引述專家分析指，今年貓咪創造的經濟效益將達到近3萬億日圓（約1,550億港元），接近2021年東京奧運產生的約3.7萬億日圓（約1,910億港元）實質經濟效益。

在愛知縣名古屋市，有百貨公司舉辦貓之日活動，部分商家推出貓咪主題的包點、餅乾等食物。北海道江別市一間書店推出貓咪保護活動，在倡導保護流浪貓之餘，亦出售以貓為主題的甜品、化妝品等，部分收益將捐贈給北海道動物醫院。埼玉縣行田市的前玉神社和浅間神社自周五至下周二（21日至25日）推出貓之日特別限量版御朱印，印有貓咪圖案、行田的旅遊景點和當地特產的插圖。而日本各大貓咪咖啡館亦順勢舉行推廣活動招攬顧客，例如和歌山縣多間貓咪咖啡館合作舉辦「蓋章拉力賽」，參與者若籌滿蓋章，可以獲得文創日用品獎勵。

2015年，日本經濟學家提出「貓咪經濟學」概念，指的是經濟下行周期內，無論經濟多麼困難，大眾對貓及其相關產品的熱情永遠高漲。根據日本寵物食物協會統計結果顯示，養一隻貓平均一年支出約141,732日圓（約7,370港元），除了養貓成本外，愛貓人士日常相關支出也很大，貓相關商品、貓咖啡館等消費規模為10億日圓（約5,200萬港元），而用於以貓咪為目的的相關旅行消費規模為15億日圓（約7,800萬港元）。日本關西大學名譽教授宮本勝浩坦言，雖然養一隻貓的代價很高，但貓咪對日本經濟的貢獻十分顯著。