【東方日報世界視線】美俄會談攆歐洲　謀劃國際新秩序

由特朗普2月12日與俄羅斯總統普京通電話開始，到美俄兩國高級別代表團2月18日在沙特首都利雅得會談，國際關係起了翻天覆地的變化。無論歐盟委員會主席萊恩、法國總統馬克龍、英國首相施紀賢、烏克蘭總統澤連斯基如何積極爭取，都無法參與18日在利雅得舉行的會談。美俄雙方提出的表面「理由」，是會談不單止討論烏克蘭問題，還有人工智能、伊朗核計劃等，歐洲國家因此無從置喙，這和過去拜登政府拉攏一眾歐洲小弟，利用烏克蘭肢解俄羅斯的單一目的不同。

特朗普公開表示，澤連斯基3年前就該結束這一切，就不應該開始這一切，指澤氏本可以達成停戰協議。而拜登毀俄目的失敗，如今的議和不是只集中俄烏議和，而是涉及伊朗、以巴問題，美俄如何關係正常化，以及美、俄與中國的合作關係等，這些都是重要的「現實政治」，而且與歐洲無關。

歐洲過去依賴美國的保護，如今特朗普放棄延續戰爭，歐洲好戰派在大聲疾呼要繼續援烏之後，似乎必須冷靜下來，否則它們不但不能戰勝俄羅斯，還會很快被反戰派奪權取替。

有分析家指出，今次美俄會談，特朗普的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）扮演極為重要及領導的角色，這位縱橫國際政商界的資深人物，多年來的投資活動，其實就是建立國際外交網絡，與俄羅斯政商界有深厚的關係，之前就是他迫令以色列總理內塔尼亞胡達成以巴停火協議。他早前策劃籌備美俄高級別會談，乘私人飛機到莫斯科達成交換美俄人質並會見俄國高層，也於18日與美國國家安全顧問沃爾茲陪同國務卿魯比奧出席會談。

特朗普寄望在未來的美俄元首峰會，可與普京探討建立美俄新關係下的歐洲及國際秩序。早前特朗普公開稱讚蘇聯在二戰時期為世界和平作出巨大犧牲並擊敗德國納粹，以討好普京。據悉，普京亦邀請特朗普參加5月9日（衞國戰爭勝利日80周年）在莫斯科舉行的閱兵儀式，外界關注到時中美俄領導人會否舉行峰會。2020年普京曾邀請特朗普出席勝利日75周年閱兵，但特氏被幕僚勸阻，因擔心會對競選連任產生負面影響。

如果普京、特朗普與中國領導人習近平於今年5月在莫斯科聚首並舉行峰會，國際關係將會圍繞3人揭開新一頁。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻