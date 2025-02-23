俄烏戰爭明3周年　歐美各提聯合國決議草案現分歧

俄烏戰爭周一（24日）踏入3周年，美國上周五（21日）自行提出相關聯合國決議草案，但未譴責俄烏雙方，亦沒對烏克蘭領土完整作出承諾。美方拒絕支持烏克蘭和歐盟起草的版本，歐洲國家料於周一將其版本交付聯合國大會表決。中國是本月的安理會輪值主席國，負責安排議事程序，據報尚未決定何時投票。

英媒引述美方草案指，內容只有短短三段，包括哀悼在俄烏衝突期間的人命傷亡，重申聯合國宗旨是維持國際和平安全及和平解決爭端，並要求盡快結束衝突，進一步敦促俄烏實現持久和平。美國國務卿魯比奧上周六（22日）呼籲聯大，通過美方的簡易版本。俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞形容美方決議草案「明智」，據報俄方提出修正案，新增包括解決俄烏衝突根本原因的內容，如修正案在聯大通過，俄方將投票支持美方決議草案。

報道又引述烏克蘭與歐盟的草案版本，內容重申迫切需於今年終結俄烏戰爭，並加倍外交努力以降低局勢進一步升溫的風險，實現烏克蘭全面、公正且持久的和平，同時強調必須落實先前的聯合國決議，要求俄羅斯從國際公認的烏克蘭領土撤軍。報道指出，今次版本的措詞較聯大之前的行動力度減弱，批評俄羅斯時較不直接。外交官員透露，歐盟各國駐聯合國大使上周六會商討美方舉動。如安理會成員國周一上午先通過美方決議草案，美俄就可辯稱聯大沒必要召開會議，或就烏克蘭和歐盟起草的決議草案表決。