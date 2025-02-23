波蘭總統晤特朗普　倡加強中歐軍事存在

波蘭總統杜達上周六（22日）在華盛頓與美國總統特朗普舉行短暫會晤，成為特朗普政府上台後首名親身會見他的歐洲領袖。杜達向特朗普表示，應加強美國在波蘭以及中歐地區的軍事存在。波蘭同日表示，一直為烏克蘭的星鏈衞星互聯網服務付費，並將繼續支付。

杜達在保守政治行動會議場邊與特朗普會晤，雖然二人原定會晤一小時，但只終只見了10分鐘。杜達在會後向媒體表示，特朗普稱希望美國加強在波蘭的存在，自己則認為應加強波蘭和中歐的安全，但對方指作為最可靠的北約盟友之一不該擔心。杜達拒絕評論是否談及最近特朗普和烏克蘭總統澤連斯基的隔空交火，只稱其印象是特朗普有意透過經濟聯繫等，讓烏克蘭變得更強大。

杜達上周五（21日）在社交平台表示，他與澤連斯基通話時，建議對方保持冷靜，繼續與特朗普保持合作關係，不懷疑特朗普始終抱持對全球穩定與和平的高度責任感。杜達另受訪指出，特朗普對待烏克蘭更像商人而非政治家，美國近年對烏軍援耗費巨大，故希望從中獲得利益回報。他認為，美國的經濟存在是聰明的計劃，對烏克蘭來說是種安全保障。