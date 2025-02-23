傳特朗普解凍53億美元外援　包括用於台灣項目

英媒上周六（22日）引述其檢視的豁免清單指，美國特朗普政府釋出先前凍結的53億美元（約413.4億港元）外援，主要用於安全和禁毒項目，包括用於台灣項目的8.7億美元（約67.9億港元），但其中只有有限的人道主義援助。

特朗普上台後不久即下令暫停對外援助項目90天，國務卿魯比奧上月底率先豁免美國對以色列和埃及的軍援，以及包括糧食的人道援助，官員透露此後幾乎沒有人道主義援助項目獲得豁免。英媒取得截至本月13日獲放行的另外243項豁免名單，解凍經費絕大部分用於負責監督軍援的美國國務院政軍局項目，總計逾41億美元（約320億港元），其他豁免項目還包括打擊非法移民、遏止鴉片類藥物芬太尼流入等。

名單顯示，此前每年實施項目金額約400億美元（約3,120億港元）的美國國際開發署，目前獲得的豁免不到1億美元（約7.8億港元），當中包括向加薩提供非糧食人道援助。安全豁免除了台灣項目，還有用於菲律賓安全部隊現代化，以及為烏克蘭國家警察和邊境警衞隊購買防彈衣和裝甲車的援助，但名單尚未包括對蘇丹、敍利亞、緬甸、阿富汗等的援助豁免。