基民盟黨魁矢言今贏大選　示威者抗議極右另類選擇黨

德國周日（23日）舉行大選，在野保守派基督教民主聯盟數月來在民調領先，黨魁默茨有望當選總理。各候選人上周六（22日）在大選前夕紛紛作最後拉票，默茨在慕尼黑向支持者表示，他們將贏得選舉，結束現屆政府帶來的噩夢；矢言要在動盪時期，成為歐洲強而有力的聲音。

默茨提出縮減福利、簡化繁文縟節與收緊移民政策的計劃，告訴支持者左翼時代已結束，也不再有左翼政治。他又指，在美國特朗普政府時代，歐洲需要堅強起來，才能坐在主桌，在面對俄羅斯與中國時維護自身利益，德國必須更積極參與歐盟事務。隸屬社會民主黨的總理紹爾茨則在波茨坦拉票，強調對烏克蘭的支持，並呼籲增加開支以加強德國防禦能力，又指阻止極右另類選擇黨崛起是這次選舉的核心任務。

另類選擇黨黨魁魏德爾（Alice Weidel）與其女性伴侶，在位於德國邊境對面的瑞士小鎮艾因西德倫（Einsiedeln）有一幢房子。約250名示威者上周六在該鎮抗議，高呼「納粹滾蛋」等口號，反對該黨強硬的移民立場，示威中有5人被捕。德國國內也有同類示威。