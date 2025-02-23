美擬對中國製貨船新徵費用　華促停止錯誤做法

美國貿易代表辦公室上周五（21日）提出計劃，對中國製造的貨船徵收新費用，並要求部分美國產品必須透過美國船隻運輸。中國商務部周日（23日）回應美方對華海事、物流、造船等領域宣布擬議限制措施，敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衞自身合法權益。

美國貿易代表辦公室的提議源自於剛結束的301貿易調查，結果顯示中方通過不公平手段壟斷海運、物流和造船業，削弱全球競爭，並大幅擴大市場份額，將就其對中國海事、物流、造船等領域採取的限制措施徵求公眾意見。中國商務部新聞發言人指出，去年3月以來中美已就美對華海事、物流和造船業相關調查開展多輪溝通，中方反覆申明對看法，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上，但美方一意孤行，在錯誤的道路上愈走愈遠。

發言人表示，此前美對華加徵301關稅已被世貿組織專家組裁定違反世貿規則，受到眾多成員國反對。發言人批評美方出於國內政治需要，濫用301調查手段，進一步破壞多邊貿易體制，其提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加國內通脹壓力，降低其商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭營運商和工人的利益，美國國內有很大反對聲音，有關國家和組織也反對和不滿美方調查。