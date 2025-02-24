歐盟將開特別峰會　商支持烏克蘭及歐洲安全

歐盟官員周日（23日）透露，歐盟將於3月6日召開一場特別峰會，討論對烏克蘭提供額外支持、歐洲安全保障、為加強歐洲防衞需求籌措資金等，動用復甦基金、凝聚基金和修改支出規則等都在考慮範圍內。

歐洲理事會主席科斯塔在社交平台「X」發文指，現時處於烏克蘭和歐洲安全的決定性時刻，他與歐洲領導人磋商時聽到在歐盟層面應對這些挑戰的共同承諾，包括加強歐洲國防，為歐洲大陸和平與烏克蘭長期安全做出決定性貢獻。

歐盟委員會估計，未來10年歐盟國防投資需要5,000億歐元（約4.1萬億港元），歐盟領導人將在特別峰會討論如何籌集資金，但不太可能商討聯合借款，而是專注於把現有的歐盟資金用於軍事目的或更容易在不受歐盟規則約束下使用國家資金。官員一直討論把歐盟疫情後復甦基金約900億歐元（約港元）貸款和部分補助用於國防的可能性，這批資金不太可能在2026年期限前花完。歐盟也正在討論使用歐盟凝聚基金來資助軍隊，也可能決定所有國防投資不受歐盟政府支出限制，這將避免政府因進行大型國防計劃而受罰。