USAID裁2000名本土員工　全球非關鍵員工行政休假

美國聯邦玫府周日（23日）向美國國際開發署（USAID）全體員工發通知指，會裁減USAID在美國約2,000個職位，並讓全球範圍的絕大多數僱員行政休假。

通知寫道，除了關鍵職能所需的工作人員外，所有USAID直接僱用人員都將行政休假。同時，USAID開始裁撤美國本土員工。兩名前USAID高官估計，USAID約4,600名員工中的大多數，包括美國公務員和外交人員，將被停職。一名前官員批評特朗普政府和國務卿魯比奧在削弱美國的專業知識和危機應對能力方面目光短淺，當疾病暴發、人口流離失所時，能否有USAID專家在現場幫助穩定局勢並提供援助。

總統特朗普上任後不久，下令暫停對外援助90天。一份包括有限人道主義救濟的豁免清單顯示，華府已豁免53億美元（約413.4億港元）凍結，主要用於安全和禁毒項目。根據清單，豁免的USAID預算不到1億美元（約7.8億港元），相比之下凍結前USAID每年實施的項目約為400億美元（約3,120億港元）。