默茨執政風格似列根　料推翻紹爾茨政策

面對經濟連續萎縮、非法移民增加、美歐關係前景不明等問題，篤定成為德國新總理的基民盟黨魁默茨可謂任務艱巨，外界形容他的執政風格類似於美國前總統列根，對自己的原則始終如一，預計將帶領德國走向與現任總理紹爾茨完全不同的方向，包括國防、氣候、移民、貿易等方面的政策都將改變。

移民議題始終是默茨競選活動的焦點，他呼籲徹底改革德國的移民政策，與鄰國建立永久邊境管制，同時加快驅逐庇護申請失敗者，沒有合法身份的敍利亞人和阿富汗人、以及在德國犯下嚴重罪行的移民將驅逐回國。在國防方面，默茨發出嚴厲警告，稱歐洲必須做好在沒有美國情況下保衞自己的準備，未來將擴大德國國防工業。他對俄羅斯立場強硬，批評美國總統特朗普對俄羅斯妥協，承諾將允許烏克蘭發射金牛座巡航導彈打擊俄羅斯境內目標。

對於國家經濟衰退，默茨提出降低企業稅率、增加投資，以及建立數碼部門，通過數碼科技引領德國再工業化。他批評綠黨堅持昂貴且低效的能源項目，並認為德國應該保留核能選擇，未來將降低對氣候變遷的關注程度。他表明將對中國採取更強硬的立場，希望擺脫德國汽車製造商對中國市場的依賴，強調德國汽車製造商不應該就此屈服。