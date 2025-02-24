老婦鑽研古老治愈技巧　安撫動物焦慮情緒

動物同樣擁有情緒，亦會與人類一樣感到焦慮和不安。美國傳媒周日（23日）報道，紐約州長島一名老婦研究一種來自日本的古老治愈技巧已久，近年更研究將它運用在動物身上，協助牠們不再受焦慮等情緒困擾。

70歲的丹尼斯（Susan Denis）曾任職護士和校醫，並從多年前開始研究仁神術，這是種起源於19世紀，通過不同的觸摸和按摩手部方式，協助人們減輕壓力的古老技巧。她最先嘗試在人們身上使用該種技巧，但後來她萌生出在動物身上試驗的想法，遂研究過山羊、雞、火雞、豬、綿羊、牛、貓和狗等多種動物，發現效果與人類無異。

丹尼斯自去年開始，每周會前往薩福克縣南安普敦的動物收容所兩次參與義工工作，負責為動物緩解焦慮，至今已針對收容所內近150隻動物使用仁神術，且幾乎所有動物隨後均表現出明顯壓力和焦慮減輕的迹象。

丹尼斯分享指，由於動物直覺非常靈敏，因此若想協助動物減輕焦慮，必須事先使自己平靜下來，才能對牠們產生正面影響。其中一隻自去年8月被送往收容所的比特犬「Big Betty」焦慮情況非常嚴重，但在丹尼斯的協助下卻能迅速變得寧靜和穩定。目前，收容所內大部分接受過其治療的動物均獲收養，她亦欣慰表示這是自己的最終目標，協助動物尋找家庭歸宿。