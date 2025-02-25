普京稱同意俄美大幅削減軍費開支　中國亦可加入

俄羅斯總統普京周一（2月24日）在接受俄羅斯國家電視台採訪時指，俄羅斯並不反對歐洲參與旨在解決俄烏戰爭的俄美和平談判，但他指歐盟長期以來一直拒絕與莫斯科進行任何對話。普京又稱，美國總統特朗普正在理性地，而不是情緒化地處理俄烏衝突。

俄羅斯和美國上周在沙特阿拉伯舉行關於烏克蘭問題的首輪會談。烏克蘭和歐洲沒有受到邀請，引發雙方的反對。普京說，歐洲參與談判是合乎邏輯：「他們參與談判進程是必要的。我們從未拒絕過，我們一直在與他們討論。有時，他們以讓俄羅斯在戰場上遭受失敗為借口，拒絕與我們接觸。如果他們想轉變想法參與，那很好。」

普京還指，他同意俄羅斯和美國可以討論大幅削減軍費開支，最高可達50%︰「我覺得這個想法不錯。美國削減50%，我們削減50%。如果中國願意，以後也可以加入。」普京否認特朗普對華盛頓烏克蘭政策的急劇改變是出於感情用事，包括批評烏克蘭總統澤連斯基，暗示基輔可能無法收復所有失地。他說，特朗普的行為合乎邏輯，不受歐洲領導人對烏克蘭承諾的束縛。

普京又批評烏克蘭總統澤連基斯嚴禁烏方與俄方開展談判，已將自己逼上絕路。普京指澤連斯基正逐漸成為毒害烏軍的人物，因為他下達的荒謬命令，並非出於軍事考慮，而是有政治目的，將導致烏軍遭受巨大及毫無必要的災難性損失。