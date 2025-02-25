彈劾案庭審今最後一場辯論　料尹錫悅重申戒嚴正當性

南韓憲法法院周二（25日）下午舉行總統尹錫悅彈劾案庭審第十一次辯論，將是最後一場，聽取尹錫悅和國會彈劾委員團團長、法制司法委員會委員長鄭清來的最後陳述，尹錫悅在陳述中會發出甚麼訊息受到關注。法律界預測，法院可能在下月中旬宣判。

雙方作最後陳述前，法院先進行調查證據和雙方代理人團最後辯論的程序。代理人團最後辯論將為雙方各安排兩小時辯論。韓媒預計，尹錫悅一方會主張其宣布戒嚴源於在野陣營針對政府官員頻繁發起彈劾、削減政府預算等，國家基本處於緊急狀態，並重申戒嚴正當性。國會一方則會指出尹錫悅所為違憲違法，要求法院裁定罷免其總統職務。法官經評議後裁定是否彈劾，主審法官再按照多數意見起草和敲定判決書。

另外，國會法制司法委員會周一（24日）召開法案審查第一小組委員會會議，在野黨在執政黨缺席下單獨通過《關於任命獨立檢察官查明明泰均非法介選及干政案真相的法案》，調查對象包括尹錫悅夫婦和明泰均參與第20屆總統選舉和執政黨候選人提名虛假民調的嫌疑，即明泰均以免費提供民調換取能干預候選人提名的特殊待遇。在野黨計劃於周三（26日）在委員會全體會議上處理該法案，翌日在國會全會上表決。