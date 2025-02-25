隔逾百年發現法老陵墓　考古隊疑再發現陵墓

埃及旅遊和文物部上周剛宣布，埃及與英國聯合考古隊在南部樂蜀帝王谷以西的山區發現古埃及第18王朝法老圖特摩斯二世的陵墓，初步認為圖特摩斯二世下葬數年後，陵墓受洪水波及，大部分陪葬物被移放他處。帶領考古隊伍的考古學家利瑟蘭（Piers Litherland）近日表示，其團隊相信已找到圖特摩斯二世的第二個陵墓。

上周宣布發現的陵墓是自1922年發現古埃及法老王圖坦卡門陵墓以來，首次再發現法老陵墓。而考古團隊近日再次發現的陵墓，相信位於一個23米高的人造石灰石、灰燼、瓦礫和泥灰堆下，團隊認為鑽地洞進入陵墓太危險，正在嘗試徒手挖掘，並研究能夠安全進入陵墓的方法，目前已發現修建陵墓的工人所使用的鑿子末端等物件殘骸，估計需時1個月才能完成清除工作。

埃及文明國家博物館目前收藏一具於1881年獲發現、被認為是圖特摩斯二世的木乃伊，不過考古學界對其身份存有爭議。由於上周發現的首個陵墓內並無圖特摩斯二世的木乃伊，利瑟蘭相信最新發現的陵墓或許是擺放該具木乃伊之處。埃及旅遊和文物部亦稱讚，利瑟蘭再次發現陵墓是次非凡的經歷。圖特摩斯二世最為人所知的身份是法老哈特謝普蘇特的丈夫，對方被認為是埃及最偉大的法老之一，是少數能夠自行執政的女法老之一。