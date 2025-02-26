21名聯邦科技職員集體辭職　拒破壞核心政府系統

美國總統特朗普顧問、富商馬斯克領導的政府效率部，周二（25日）有21名職員集體辭職。他們表明拒絕利用自己的技術專長破壞核心的政府系統，危害美國人的敏感數據，廢除美國的關鍵公共服務。

辭職的員工在辭職信指，當初宣誓服務美國人民，在歷任總統任內履行對憲法的誓言，但現時已無法再履行這些承諾。他們又批評很多由馬斯克招攬，協助削減聯邦政府規模的人都是政治空想家，並無完成有關工作所需的技能及經驗。

辭職的21人之前都在美國科企Google及亞馬遜等科技公司擔任高級職位，到前奧巴馬政府時期加入數碼服務局。他們指，在總統特朗普宣誓就任翌日，被叫去參加一連串面試，由佩戴白宮徽章的人擔任面試官，期間質問他們的政治忠誠度，又在同事間挑撥矛盾，而這些面試官不少都好年輕，承認對科技了解有限，似乎是受到馬斯克的意識形態及狂熱引導，並非改善政府的科技。

辭職的職員表示，數碼服務局本月初有約40名同事被解僱，他們的離職危害到依賴這些服務的美國人，令關鍵系統及美國人數據的安全降低。至於留下的65人就被納入政府效率部，當中三分一人周二集體辭職。

白宮新聞秘書萊維特對今次集體辭職不以為然，指任何人認為透過抗議或訴訟就能阻止特朗普的人，過去幾年一定是與世隔絕，特朗普不會放棄履行承諾，會令聯邦政府更有效率，為辛勤工作的美國納稅人更加負責。