傳美擬將加拿大踢出五眼聯盟　白宮顧問否認

英國《金融時報》周二（25日）報道，白宮顧問納瓦羅正推動將加拿大踢出全球最重要的情報交流機制「五眼聯盟」之外，施壓將它併入美國。納瓦羅駁斥，指這則匿名消息來源的報道是胡說八道。

報道引述消息指，納瓦羅認為美國應該用這個方式對加拿大施壓，白宮官員彼此也在討論這個想法，不過，目前仍不清楚美國總統特朗普是否支持。納瓦羅其後在白宮外受訪指，《金融時報》引述匿名消息來源的報道是荒謬，強調絕對不會危及美國國家安全，尤其是與像加拿大這樣的盟友合作。

曾擔任中情局官員的韋德寧（Dennis Wilder）對金融時報指出，五眼聯盟的夥伴關係起於二次大戰期間，英、美兩國的密碼破解專家合作破譯德國的秘密通信。兩國於1946年成立聯盟，1956年擴展至包括加拿大、澳洲與新西蘭。韋德寧稱：「這些已有數十年歷史的協議若遭破壞，我們在莫斯科、北京、德黑蘭及平壤的對手將會拍手叫好。」

報道指，雖然加拿大和紐西蘭提供的情報在五眼聯盟中最少，但排除任何成員都會引發華盛頓及其他地方情報官員的反對，也會遭其他盟國批評。