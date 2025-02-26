批日妄圖製造兩個中國　陸促慎重處理涉台問題

日本法務省本月宣布，5月起允許在日台灣民眾將原籍地登記的「中國」改為「台灣」。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應指，日方有關舉動妄圖製造「兩個中國」、「一中一台」，嚴重違背一個中國原則，嚴重干涉中國內政，陸方對此堅決反對。

朱鳳蓮表示，日本作為在台灣問題上負有歷史罪責的國家，應吸取歷史教訓，慎重處理涉台問題。陸方正告民進黨當局，誤判形勢「倚外謀獨」，注定失敗。另對於台灣民間團體日前承認接受著名對沖基金經理索羅斯的開放社會基金會資助，輿論稱美國國際開發署等部門或明或暗扶持縱容台灣民間團體，常年配合民進黨當局炮製台獨謬論、煽動對立，朱鳳蓮指這些所謂基金會、智庫慣於在全球煽動「顏色革命」攪局生亂，證明民進黨當局掛在嘴邊的所謂國際社會挺台，根本就是花錢買來、加工製造的假象。

近日，台灣教育主管部門稱為保護青少年免於被統戰，全面禁止當地公私立大學與暨南大學、華僑大學等大陸院校交流合作。朱鳳蓮表示，近年民進黨當局「聞統色變」、「逢中必反」，連兩岸院校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範統戰之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實，已到了無底線、無下限的地步。她強調，民進黨當局動輒抹黑統戰，充分暴露其內心恐慌，不擇手段妄圖控制台灣民眾的思想，剝奪他們對高等教育的選擇權，服務其「台獨」分裂圖謀。

台陸委會主委邱垂正日前稱，由於愈來愈多台灣民眾在大陸申領居住證、定居證及身份證，將修訂兩岸人民關係條例，將有關事項納入規管。朱鳳蓮指出，民進黨當局此舉目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流。對於邱垂正稱兩岸旅遊問題應先通過觀光「小兩會」溝通，朱鳳蓮指摘兩岸旅遊問題的癥結和障礙是民進黨當局干擾阻撓。