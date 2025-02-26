稱台軍赴泰參與多國聯演　美軍貼文速刪相關字眼

美軍相關專頁周二（25日）發文指，台軍與多國逾200名官兵齊聚泰國，共同為今年的金色眼鏡蛇軍演（Exercise Cobra Gold）揭幕，惟貼文其後刪除「台灣」字眼。美國海軍另公布次世代AIM-260空對空導彈的設計圖，其簡報出現青天白日滿地紅旗亦引起聯想。

金色眼鏡蛇演習專頁貼文提到，台灣、美國、泰國、日本、新加坡、南韓、印尼、馬來西亞等參演士兵，周二在泰國素羅娜麗營區閱兵場為今年聯演揭開序幕。美國太平洋陸軍司令克拉克表示，在這個區域的共同目標是透過團結備戰來防止戰爭。台媒周三（26日）報道，相關消息於媒體曝光後，疑因事涉敏感，貼文發布約3小時後，刪除文中的「台灣」字眼，但貼文編輯紀錄仍可查到原始貼文中明確提到「台灣」。民進黨立委王定宇認為，台灣能參與多國聯演學習經驗，實質幫助都比列名來得重要。

另外，美國海軍航空系統司令部近日在其武器研發項目總覽中，首度公開新一代空對空AIM-260A「聯合先進戰術導彈」的設計圖。台媒指出，其簡報中「國際組合」出現的國家或地區旗幟亦包括台灣，認為是為未來台灣可能獲得同系列導彈增添可能性。