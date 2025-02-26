以擬延長加薩停火協議42天　空襲敍利亞南部

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的第一階段停火將於下月1日結束，以色列官員周二（25日）表示，正考慮延長停火協議42天，以尋求剩餘63名人質獲釋，同時暫時推遲就加薩地帶的未來達成協議。哈馬斯同日稱，已在埃及開羅就結束延遲釋放囚犯問題與以方達成一致，解決方案是雙方同時移交巴人囚犯和以人質遺體。

以色列副外長哈斯克爾在耶路撒冷表示，對會否延長停火非常謹慎，第二階段談判將涉及結束戰爭和加薩未來治理等棘手問題，幾天內形成共識並不現實。她指出，雖然雙方尚未達成具體協議，但仍有可能性，以方並沒拒絕繼續當前停火的選擇，但作為交換必須安全釋放人質。官員預計，如到周五（28日）仍未達成協議，可能會重啟戰鬥，或陷入僵局。

另外，以色列防長卡茨周二發聲明指，以軍當日空襲敍利亞南部藏有武器的軍事地點，強調不允許敍南變成黎巴嫩南部，會打擊敍過渡政府相關武裝力量在敍南建立勢力的企圖。以軍當晚在敍南，對靠近首都大馬士革的基斯沃地區和德拉省伊茲拉地區多處軍事目標發動攻擊，包括指揮中心和多個武器庫，強調將持續行動。