新西蘭外長訪華晤韓正　願加強對話深化合作

新西蘭副總理兼外長彼得斯周二（25日）至周四（27日）訪華，周三（26日）在北京與國家副主席韓正會面。

韓正表示，當前中紐全面戰略夥伴關係已進入第二個10年，中方高度重視中紐關係發展，願與紐方一道堅持正確方向，堅定合作信心，增進相互了解，推動中紐全面戰略夥伴關係持續健康穩定發展，為兩國和本地區的和平、穩定、發展、繁榮作出更多貢獻。彼得斯表示，紐方重視發展對華關係，願作為中國的積極夥伴，與中方加強對話，增進了解，深化經貿等各領域合作，推動紐中關係實現更大發展。

彼得斯周二與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤，重點討論是雙邊關係，並分享彼此對區域和全球挑戰的看法。彼得斯周三將與中國外交部長王毅舉行雙邊會談，雙方料談及中國海軍艦隊在澳紐附近海域實彈演習一事。

中方本月與庫克群島簽署多項雙邊合作文件，惟未公布詳情，引起與庫克群島有憲法關係的新西蘭關切，彼得斯料亦會提出相關問題。對此，中國外交部發言人林劍周三（26日）重申，中方願在相互尊重、平等相待基礎上，發展同庫克群島等太平洋島國友好合作關係，促進共同發展。