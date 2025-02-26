華官媒促菲撤走堤豐　勿陷入軍備競賽

南海局勢持續緊張之際，美國去年在菲律賓部署堤豐中程陸基導彈系統參與聯演後遲遲未撤出，引起中方不滿。中國官媒周三（26日）發表文章指，本地區需要和平與繁榮，不需中導和對抗，菲方應遵守《南海各方行為宣言》，履行撤走堤豐中導系統的承諾，不要在相關問題上一錯再錯。

文章指摘，菲律賓在南海持續侵權挑舋並煽宣炒作，公然把南海問題與堤豐中導問題掛鈎，為迎合域外國家引入中導系統，配合域外勢力製造地區緊張對立，把本國安全、人民福祉與地區和平穩定視作交易籌碼，將自身安全和國防拱手於人，把地緣對抗和軍備競賽風險引入域內，對地區和平安全構成實質性威脅，是典型的害人害己。中方堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，將繼續採取必要措施，堅決反制侵權挑舋行徑。

文章又批評，菲律賓政府一再違背自身承諾和中菲共識，違反《南海各方行為宣言》，翻炒南海仲裁案等，曾承諾撤走堤豐卻一再出爾反爾，甚至改口稱要購買中導系統，此舉嚴重損害中菲關係，也嚴重損害菲律賓的國家信譽。文章強調，南海不是域外國家的「遊獵園」，更不應成為大國博弈的「角鬥場」，在亞太地區部署中程導彈，嚴重破壞地區和平穩定，是開歷史倒車；呼籲域外國家勿挑事生非，選邊站隊，成為南海的麻煩製造者。