駕車疑分神撞斃單車漢　移英港人囚2年

一名移英港人前年9月從英國曼徹斯特開車前往南約克郡謝菲爾德期間，疑因經驗和注意力不足，錯誤駛入對面線而撞死一名踩單車的男子。該名港人周二（25日）被判入獄2年，吊銷駕駛執照6年。

33歲移英港人Long Wan報稱於倫敦任職教師，前年9月29日開車前往謝菲爾德，期間撞到正在路上踩單車的55歲男子鮑爾（Richard Bower），對方重傷送院搶救，三周後不治身亡。警方落案起訴Long Wan，他承認危險駕駛導致他人死亡的罪名。

檢察官指，Long Wan從香港移居英國，到事故發生前不久才購買肇事汽車，自認駕駛經驗不足。Long Wan堅稱，當時按照時速約64公里的標準行駛，在轉彎時失控導致汽車偏離原線。惟事故調查報告顯示，即便以時速約97公里行駛，仍能安全沿着涉事彎道駕駛，故無法把Long Wan的失誤單純歸咎於車速，法院認為真正問題在於Long Wan駕駛時完全失神，無法控制車輛，遂作出上述判決。刑滿出獄後，Long Wan還需重新通過延長駕駛測試，才能再次駕駛。