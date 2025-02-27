解放軍無通知實彈演習　澳洲稱不違國際法

中國解放軍海軍特遣艦隊上周在塔斯曼海實彈演習，沒有事先通知澳洲，引發澳洲朝野角力。澳洲在野自由黨領袖達頓批評總理阿爾巴內塞對中國海軍行動回應不力及軟弱，暴露對華策略局限性。防長馬爾斯周四（27日）則強調解放軍演習並未違反國際法，亦未構成真正威脅。

澳洲在野黨連日質疑政府低估事件的戰略意義，馬爾斯指是否遵守國際法才是試金石，澳洲船隻很大程度上依賴國際法才能在有關海域保持存在，此舉非常重要，因為有關海域是澳洲貿易航線所在，國際法必須同時適用於中澳兩國。他呼籲反對黨冷靜，更承認澳洲海軍軍艦靠近中國的頻率比中國軍艦靠近澳洲更多。

影子內政部長帕特森（James Paterson）認為事件反映政府穩定中澳關係議程失敗，外交部長黃英賢批評自由黨利用事件發表煽動性言論，旨在令中澳雙邊關係再次成為選舉議題。帕特森同時質疑中方演習開始90分鐘後，澳洲軍方才收到實彈演習正式通知，反映軍方通訊渠道崩潰。馬爾斯強調如果是真正威脅，軍方會更快收到通知。

澳洲國防部周四證實，中國海軍艦隊已向西航行進入大澳洲灣，目前位於霍巴特以西約548公里。另一邊廂，美國維珍尼亞級核動力攻擊潛艇明尼蘇達號周二（25日）停靠澳洲西部珀斯的斯特靈海軍基地，為澳洲皇家海軍未來潛艇指揮官提供培訓。根據「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS），英美計劃於2027年開始在珀斯部署攻擊核潛艇。