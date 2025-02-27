小行星2024 YR4　撞地球可能性基本排除

美國太空總署（NASA）早前利用阿特拉斯小行星撞擊陸地最後預警系統（ATLAS），發現一顆編號為「2024 YR4」的小行星，可能會在2032年撞上地球。經過兩個月不斷觀測，NASA近日公布最新研究表明，「2024 YR4」可能出現的位置範圍已經距離地球更遠，撞擊機率已降至0.0017%。

2024 YR4是一顆直徑在40至90米之間的小行星，由於體積頗大，若撞擊地球將會造成嚴重破壞，可以釋放相當於7.8萬億噸TNT炸藥的能量。去年12月27日，位於智利的ATLAS首次向美國天文組織小行星中心報告2024 YR4的威脅。各國天文學家隨即利用望遠鏡對其追蹤觀測，由聯合國成立的兩個國際小行星應對小組亦着手討論應對方案。

本月6日，2024 YR4撞擊風險升至2.2%，18日又躍升至2.8%，達到啟動行星防禦程序標準。科學家一度考慮利用人造太空探測器撞擊2024 YR4，嘗試改變其軌道。然而，隨着2024 YR4軌迹模型愈來愈精確，撞擊機率開始迅速下降，至周二（25日）降至0.0017%，意味它安全飛過地球的可能性高達99.9983%，撞擊地球可能性基本排除。

NASA下月將利用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡觀測2024 YR4，進一步確定其大小與成分，推進行星防禦研究。麻省理工學院行星科學教授賓澤爾（Richard Binzel）表示，對2024 YR4撞擊風險能夠如此迅速地降低感到驚訝，這得益於天文學家默默無聞的工作。