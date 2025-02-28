美俄談判重開大使館　歷時6小時不涉烏問題

美國和俄羅斯官員周四（27日）在土耳其伊斯坦布爾舉行會談，歷時逾6小時，討論了恢復各自大使館正常運作等，沒有談及烏克蘭問題。

美國代表團由副助理國務卿​​庫爾特（Sonata Coulter）率領，俄羅斯代表團由外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiyev）率領。會談在美國駐伊斯坦布爾總領事官邸舉行，結束後雙方代表沒有發表任何聲明。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，這是一場專家級別會談，尋求解決許多「煩惱」的方法，是俄美一系列接觸中的開端，目的是建立信任、消除雙邊關係中的刺激因素。美國國務院表示，雙方討論大使館人員配置水平、簽證和外交銀行業務等問題，議程上沒有政治或安全問題，也不包括烏克蘭問題。相關談判的建設性將很快顯現出來，問題要麼得到解決，要麼得不到解決，很快會知道俄羅斯是否真的願意真誠參與。

俄羅斯外長拉夫羅夫指，會議結果將顯示俄羅斯採取行動的速度和效果，又承認俄方為美國駐莫斯科外交官「創造了不舒服的條件」，以報復華盛頓對待俄羅斯外交官的方式。