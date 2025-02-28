普京讚特朗普務實　警惕有西方勢力圖毀談判

美俄上周重啟俄烏開戰以來中斷的高層接觸，商討終戰問題。俄羅斯總統普京周四（27日）出席聯邦安全局（FSB）會議時指，與特朗普政府的接觸激發了希望，雙方願意努力恢復雙邊關係，解決導致烏克蘭衝突和其他危機的全球安全架構中的系統性問題。同時，普京警告一些力量正在阻止這種情況發生。

普京表示，俄方意識到不是所有人都樂意看到俄美恢復接觸，一部分西方精英仍然致力於維持世界的不穩定，他們會試圖破壞或損害剛剛恢復的對話。他警告需要牢記這一點，利用外交和特種部門提供的一切可能性來阻止此類企圖。

普丁讚揚特朗普政府展現出務實主義和現實主義眼光，俄方在華盛頓的夥伴已經拋棄前朝的許多刻板印象、所謂規則和救世主式意識形態的陳腔濫調，而這些實際上導致了整個國際關係體系的危機。他重申，俄方準備以和平方式解決烏克蘭衝突，目標是建立一個確保利益平衡和相互照顧的國際體系，創造長期、不可分割的歐洲和全球安全框架，防止以犧牲俄羅斯等其他國家的安全為代價來保障某些國家的安全。

同日，美國總統特朗普在白宮會晤英國首相施紀賢時形容，與俄烏就和平協議進行的談判進展非常順利，並讚揚俄羅斯在談判中採取的行動。他認為與俄羅斯達成的和平協議將會維持，不認為普京會再次入侵烏克蘭，但目前未達成協議，所以他不會談論維和細節。被問及是否可以信任普京時，特朗普說「信任並核實」。