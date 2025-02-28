會晤施紀賢　特朗普：礦產協議已是烏克蘭後盾

美國總統特朗普周四（27日）在白宮與英國首相施紀賢會面，特朗普再次拒絕承諾向烏克蘭提供安全保障，僅指美國將根據即將礦產協議參與烏克蘭的稀土開採，作為一種可能的「後盾」。

特朗普近日先後與多位歐洲領導人會面，包括波蘭總統杜達、法國總統馬克龍，施紀賢向特朗普提出派遣歐洲維和部隊到烏克蘭的計劃，尋求美國軍方提供防空和情報支援「後盾」。特朗普在記者會時淡化問題，說烏克蘭的確有後盾，他們有歐洲國家，美國則隔了一個大海，距離非常遠，所以不知道後盾的意思是指心理上、軍事上還是甚麼。他補充，美國也是一個後盾，因為將在烏克蘭開展工作，安置很多人，礦產協議就像一個巨大的經濟發展項目，對美烏都有好處。他亦重申，烏克蘭不能加入北約。

被問及如果英國受俄羅斯攻擊，美國會否提供援助時，特朗普表示會永遠支持英國，但英國可以照顧好自己，不需太多幫助。

對於特朗普對俄烏戰事和整體外交政策的立場，施紀賢指外界試圖在英美之間尋找根本不存在的分歧，兩國是最親密的國家，進行了非常好的討論。他向特朗普轉交了英王查理斯三世的信件，邀請國事訪問英國，特朗普接受了。