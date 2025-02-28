澤連斯基抵美　將晤特朗普簽礦產協議

烏克蘭總統澤連斯基於當地周四（27日）晚上抵達美國，將於周五早上11時（香港時間周六凌晨0時）在白宮與美國總統特朗普會面，並簽署美烏礦產協議。

特朗普政府要求烏克蘭簽署礦產協議，根據外泄的協議文本，協議包括11項條款，雙方建立「重建投資基金」，透過共同持有的方式合作，烏克蘭政府將把所有未來相關自然資源資產貨幣化所得收入的50%投入基金。協議沒有列明美國向烏克蘭提供的具體安全保障，僅指「美國政府支持烏克蘭為獲得建立持久和平所需的安全保障所做的努力。雙方將尋求確定保護共同投資的任何必要步驟」。

特朗普周四在白宮與英國首相施紀賢會面後提及礦產協議，指美烏將簽署一項歷史性的協議，使美國成為開發烏克蘭礦產、稀土、石油和天然氣的主要合作夥伴，對烏克蘭來說是好事，而美國納稅人實際上會獲得數千億美元援烏資金的補償，是非常值得做的事。他認為礦產協議將為美烏未來更可持續的關係奠定基礎，從而刺激長期繁榮，幫助烏克蘭重建國家。

一名美國官員稱，礦產協議是結束烏克蘭衝突的重要下一步，美烏的經濟夥伴關係不包括任何未來戰爭資金的具體保證，也沒有承諾在該地區派遣任何美國人員。美國財長貝森特也表明，協議已經完成，雙方將於周五簽署，不再談判​​。