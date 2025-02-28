涉人口販運網紅兄弟返美　佛州州長：不歡迎

網紅泰特（Andrew Tate）與其兄長特里斯坦（Tristan）此前因涉嫌人口販運及與未成年人發生性關係，在羅馬尼亞被捕。兩人獲羅馬尼亞解除旅行禁令後，周四（27日）抵達美國佛羅里達州。惟佛州州長德桑蒂斯表明，該州不歡迎兩人。

擁有美國和英國雙重國籍的泰特兄弟，當日乘坐私人飛機從羅馬尼亞抵達佛州勞德代爾堡。泰特向傳媒聲稱有關指控是捏造的：「我們之所以被允許離開羅馬尼亞，是因為沒有有效的起訴阻止我們返回美國。」兩人的律師麥克布萊德（Joseph McBride）指出，泰特兄弟計劃3月底返回羅馬尼亞，又指兩人在美國感到安全的主要原因是特朗普總統。

德桑蒂斯在新聞發布會上表示，泰特兄弟與美國沒有任何關係，佛州亦幾乎沒有權力阻止他們來訪，但稱「佛州不是一個歡迎你做出這種行為的地方。」佛州總檢察長烏斯梅爾（James Uthmeier）強調，該州對人口販運和對婦女的暴力行為零容忍，揚言若兩人被指控的罪行中引發了佛州的司法管轄，將會追究其責任。當被問及泰特兄弟抵達美國時，在白宮接見英國首相施紀賢的特朗普回應指：「我對此一無所知。我們會查清楚的。」