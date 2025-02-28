批解放軍台周邊突劃操演區　美強調保持印太軍事存在

解放軍周三（26日）無預警地在距高雄、屏東外海約40海里處海域劃設操演區，宣稱將開展射擊訓練。美國國務院周四（27日）批評中國大陸在台灣周圍持續採取挑釁行動，正破壞台海及區域的和平穩定。美國國務卿魯比奧重申，美方堅決反對試圖以武力或脅迫改變台灣現狀。

美國國務院一名發言人以電郵回覆台媒詢問時表示，已留意到相關報道，正密切關注事態發展。發言人指出，一如美國長期以來所主張，美方反對任何一方單方面改變現狀，支持兩岸對話，期望兩岸能以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決分歧。台灣外事部門周四呼籲陸方理性自制，立即停止軍事挑釁行為，勿假藉理由尋釁滋事。有台灣退役陸軍少將認為，今次嚴重性比去年兩次圍台軍演高，因艦種多元，是可實施三棲登陸攻擊的艦隊。

魯比奧周三接受美媒訪問時表示，防止台海衝突的最佳方式是保持強大的美國軍事實力，並強調美方必須在印太地區保持軍事存在，以應對大陸挑戰。他又指，美方在台灣問題上有一個長期的立場是不會放棄的，就是反對任何以武力、強制、脅迫的方式改變台灣現狀的行為。華盛頓外交官向美媒指出，魯比奧的言論與本月初公布的美日聯合聲明立場一致。