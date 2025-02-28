華新潛艇或配高超音速導彈　對抗美部署菲中導系統

中國周三（26日）透過官媒再度呼籲菲律賓撤走美國堤豐中程陸基導彈系統，菲律賓政府周四（27日）反批中國才是真正的區域威脅，要求停止侵犯菲海域。據內媒報道，湖北武漢在建的一款新型攻擊潛艇，可能正是為了對抗堤豐系統，外界普遍認為屬於041型「周」級核常兼備潛艇。

雖然報道中並未透露新潛艇的名稱，但指出它最早是在去年中經西方衞星圖像捕獲，在武漢的船廠首度曝光。該潛艇可能是中國海軍最新獲得的一型擁有尖端技術的潛艇，旨在應對該地區日益增多的外國軍事存在。潛艇將裝備最先進的潛射高超音速導彈，專家推測是鷹擊21導彈的陸攻型號，具備高度的隱身性能和抗干擾能力。台海或南海一旦開戰，提前部署潛伏的041型潛艇接到命令後，可突然發動高超音速導彈打擊，瞬間完全摧毀堤豐系統。

菲律賓總統聯絡辦公室次長卡斯特羅周四重申，總統小馬可斯的最新聲明不變，他已提出如中方要求撤走堤豐系統，菲方也有對等要求，立場始終如一。所謂對等要求是指如中方停止宣稱對南海擁有主權，並停止騷擾菲船，菲方就把堤豐系統歸還美國。中國國防部同日反斥菲方悍然侵入黃岩島領空挑釁碰瓷，威脅正常巡航的海軍直升機。中方要求菲方立即停止侵權與虛假敍事，與中方相向而行，共同維護南海和平穩定。