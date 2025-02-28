韓對中日進口熱軋鋼板反傾銷調查　日擬對華石墨電極徵反傾銷稅

南韓產業通商資源部貿易委員會（貿易委）周五（28日）表示，決定對原產於中國和日本的熱軋碳素鋼板、熱軋合金鋼板實施反傾銷調查。

貿易委下月4日將在官報公布上述內容，並開始為期3個月的預備調查，料結果最早將於今年6月出爐，之後會展開為期3至5個月的正式調查。南韓鋼鐵協會數據顯示，去年前11月南韓熱軋鋼板進口量約為343萬噸，其中華產和日產的分別為153萬噸和177萬噸，佔總進口量達96.2%；業界普遍認為中國、日本產熱軋鋼板在韓銷售價格低於韓產10至30%左右。

此前，南韓鋼鐵製造商現代製鐵去年12月主張原產於中日兩國的低價熱軋鋼板導致公司受損，據此向貿易委提出反傾銷申訴。南韓鋼鐵行業去年7月則針對自華進口厚板提出反傾銷申訴，貿易委上周四（20日）初步裁定有充分證據，推斷國內鋼鐵產業因相關傾銷行為受到實質性損失，並決定提議企劃財政部長官對其徵收反傾銷關稅，稅率為27.91至38.02%。

另一邊廂，日本政府周五宣布，從中國進口、電爐煉鐵不可缺少的石墨電極以不合理低價出售，使日本企業蒙受損失，將召開包括專家在內的審議會探討是否對相關產品徵收反傾銷稅，作為應對措施。日本多間石墨電極製造商去年向政府遞交文件，要求對華相關產品徵收反傾銷稅。