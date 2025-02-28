赫庫蘭尼姆人腦變玻璃　科學家首揭轉化原因

古羅馬龐貝城、赫庫蘭尼姆等地於公元79年因維蘇威火山爆發而被掩埋，其中赫庫蘭尼姆出土一具頭骨，內部竟存在黑色玻璃狀物質，令考古學家百思不得其解。自然科學期刊《科學報告》周四（27日）刊登最新研究，認為火山灰雲當時首先席捲城鎮，隨後冷空氣迅速湧過，而大腦變成玻璃正是由這過程中的急速冷卻導致。

是次研究由羅馬第三大學火山學家吉奧達諾（Guido Giordano）領導。研究人員對頭骨和脊柱內部的玻璃碎片進行冷卻和加熱，發現腦組織在至少510℃的溫度下會變成玻璃，火山灰雲溫度可以達到510到600℃，且會迅速消散，可能為腦組織玻璃化創造必要條件，而頭骨和脊椎很可能在這個過程中，令大腦免於完全熱分解，從而形成獨特有機玻璃。

研究亦表明，火山碎屑流不可能使腦組織變成玻璃，因為其不會超過攝氏465℃，且冷卻速度緩慢。吉奧達諾表示，超高溫火山灰雲可能是赫庫蘭尼姆覆滅的真正元兇，這凸顯了研究火山灰雲的重要性，但目前相關研究仍然非常有限。

澳洲昆士蘭科技大學火山學家弗斯（Chris Firth）並未參與這項研究，他亦同意吉奧達諾的推斷。他認為火山灰雲快速襲來並消散，在大型火山爆發中其實非常常見，但由於大型火山爆發並不經常發生，科學家難以通過直接觀察了解背後機制，必須通過法醫手段重建當時場景，吉奧達諾的研究有助於科學家預測未來火山爆發的方式。