特朗普擬簽行政命令　首次將英語定為美官方語言

美媒周五（2月28日）引述白宮官員透露，美國總統特朗普計劃簽署行政命令，首次將英語定為美國官方語言，但消息人士並未說明特朗普會在何時簽署命令。

目前有30多個州已經通過立法，指定英語為官方語言，但美國從未在聯邦一級規定過官方語言。美國前總統克林頓執政時曾頒布一項聯邦命令，要求聯邦機構和其他接受聯邦資金的單位，向非英語使用者提供語言幫助。

根據美媒看到的白宮命令摘要，各機構仍能以英語之外的語言提供文件和服務。不過摘要顯示，將英語定為國語是為了促進團結、提高政府效率，並提供公民參與途徑。

美國是個種族多元國家，語言在某些州一直是個問題。在曾屬於墨西哥的德州，在公共場合使用西班牙語常年引發爭議。一名州參議員曾在2011年要求一名移民權力活動人士，在立法聽證會上說英語，而不能講母語西班牙語，從而重新引發數十年來關於在德州講西語是否恰當的辯論。

特朗普在2024年總統競選期間指，他擔心不會說英語的移民學生在課堂上無法交流。他和共和黨盟友在競選期間花費數百萬美元，爭取西語群體和其他非英語選民的支持，但在上台後不久就關閉白宮網站的西班牙語版本。

雖然美國沒有官方語言，但移民想要加入美國籍，必須通過語言測試，證明自己具備英語讀寫和表達能力。根據美國當局統計，超過78%的美國人在家只說英語，但也有數百萬美國人主要使用其他語言，比如西語、中文和他加祿語。美國還有數十種美洲原住民語言。