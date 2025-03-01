擬暗殺與普京關係密切牧師　俄搗破陰謀拘2人

俄羅斯聯邦安全局（FSB）周五（2月28日）表示，在搗破暗殺陰謀的行動中拘捕兩名教會人士，他們涉嫌密謀暗殺與俄羅斯總統普京關係密切的克里米亞66歲的牧師舍甫庫諾夫（Tikhon Shevkunov）。當局還檢獲一個簡易爆炸裝置，以及兩本偽造的烏克蘭護照。

根據俄聯邦安全局的聲明，其中一名疑犯名為伊萬科維奇（Nikita Ivankovich），是莫斯科一座教堂的俄羅斯籍牧師；另一人名為波波維奇（Denis Popovich），是烏克蘭人，出生在烏西城市切爾諾夫策，曾擔任舍甫庫諾夫的助手。

兩人於2024年中期，在通訊軟件Telegram應用上被烏克蘭軍事情報部門招募。波波維奇說，他被受僱監視舍甫庫諾夫的行蹤。他遭到威脅稱，如果不服從命令，就殺害他的親戚。他還得到指示，尋找一名同夥，合作消滅舍甫庫諾夫。

據波波維奇的供詞，他們的計劃是在莫斯科斯列堅斯基修道院的宿舍樓放置炸彈。這座修道院始建於14世紀，舍甫庫諾夫在此擔任院長至2018年。伊萬科維奇指，他們被派發了用於襲擊的自製炸彈。舍甫庫諾夫與普京關係密切，俄羅斯媒體稱他為「普京的懺悔者」。自1990年代末以來，兩人一直保持公開往來。