氣候研究機構裁880人　憂影響應對災難

美國特朗普政府近日解僱數百名負責天氣預測和氣候研究的聯邦政府機構員工，引發美國民眾對政府在預測和應對林火、龍捲風等災難方面能力的擔憂。

受影響這一波裁員影響的是美國國家海洋和大氣總署（NOAA）。NOAA屬下還有國家氣象局和一個為商業預測機構提供免費數據的龐大觀測系統。參議院監督NOAA委員會的資深參議員坎特威韋爾周四（2月27日）發表聲明說，至少有880人被解僱。據知情人士透露，NOAA預計最早在周五（28日）還會解僱數百人。

解僱行動的進行，碰上亞利桑那州、新墨西哥州和德州部分地區本周末預計將出現可能引致重大火災的天氣狀況。國家氣象局屬下的美國風暴預測中心表示，密西西比河下遊流域下周可能會出現一輪嚴重的雷暴、冰雹甚至龍捲風。

在裁員之前，NOAA聘用大約1.2萬人，包括6,700多名科學家和工程師，以及一個負責運作NOAA研究船和飛機的服務部門。拜登政府期間領導NOAA的海洋學家斯賓拉德（Rick Spinrad）表示，失去員工將造成很大的損害，可能導致生命損失，對人民財產和經濟發展產生影響。