澤連斯基在白宮受挫　歐洲多國繼續聲援

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基之間周五（2月28日）的會談針鋒相對，不歡而散。澤連斯基在會談後於社交網表示感謝美國、美國國會及人民支持，亦感謝今次訪美行程，強調烏克蘭需要公正及持久和平。歐洲多國繼續聲援澤連斯基。

烏克蘭國內繼續支持澤連斯基，外長瑟比加讚揚澤連斯基有勇氣及力量，為正義的目標挺身而出，陸軍總司令指武裝部隊支持澤連斯基，強調烏克蘭的力量在於團結。議會議長就說，無人應該忘記誰才是這場衝突的受害者。基輔市長希望烏克蘭不會失去美國的支援，強調不是情緒激動的時候，需要找到共同立場。

德國總理紹爾茨表示，沒有人比烏克蘭民眾更想得到和平，烏克蘭可以依靠德國及歐洲。早前在德國聯邦議院選舉中帶領聯盟黨獲勝、料成為新總理的默茨就表示，無論順境逆境，德國與烏克蘭並肩。

法國總統馬克龍表示，俄羅斯是侵略者，幫助烏克蘭並制裁俄羅斯是正確事情。法國外長巴羅形容歐洲只說話、不做事的時代已經結束，現在是行動的時候。西班牙首相桑切斯及奧地利外交部都表示與烏克蘭站在同一陣線。英國首相施紀賢亦指會堅定不移支持烏克蘭。

歐盟委員會主席萊恩呼籲烏克蘭要堅強及勇敢，形容澤連斯基從不孤單。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，很明顯自由世界需要一位新領導人，強調烏克蘭是歐洲的一部分，將加強支持烏克蘭，協助烏克蘭反擊敵人。

加拿大外長趙美蘭則稱，對加拿大及加國盟友來說，與澤連斯基合作、協助烏克蘭達成良好和平協議是很重要，又讚揚澤連斯基展現卓越領導才能。