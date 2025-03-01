美國擬再對華加徵關稅　中國公安部促糾正錯誤

美國擬再對華加徵關稅，中國公安部發言人表示強烈不滿和堅決反對。

中美就徵收關稅問題持續爭議，美方將於本月4日起以芬太尼問題為由對中國輸美產品再加徵10%關稅。對此，中國公安部發言人周五（2月28日）表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面，回到造福兩國人民的正確軌道。

中國公安部發言人應詢時表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與世界各國開展禁毒國際合作，並本著人道主義善意，為美國應對芬太尼問題提供支持，取得顯著成效。美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策。發言人批評美方無視客觀事實，不從根本上解決毒品需求問題，卻一味向他國甩鍋推責，無助於真正解決問題，亦將對中美禁毒合作造成嚴重衝擊。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇周五亦表示，美方加徵關稅的舉動必將影響和破壞雙方未來的禁毒合作，而中國已與美國針對芬太尼問題展開合作，在資訊交換、案件合作以及網絡廣告清除等方面取得明顯進展。劉鵬宇強調，美國單邊加徵關稅解決不了自身問題，也不會使雙方或世界受益。