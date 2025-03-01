魯比奧批澤連斯基到白宮挑起敵意　應該道歉

美國總統特朗普、副總統萬斯與烏克蘭總統澤連斯基周五（2月28日）就俄烏停火問題公開爭吵，當時坐在萬斯身邊的美國國務卿魯比奧事後受訪指澤連斯基應該道歉，是他質疑萬斯提出可以循外交實現和平後，事態才失控。

魯比奧指，澤連斯基應為會談變成一場鬧劇而道歉，他沒有必要到白宮挑起敵意，特朗普擅長促成交易，但態度咄咄逼人是無法讓人談判的，澤連斯基可能不想要和平協議。魯比奧亦不滿澤連斯基對萬斯的態度，當時萬斯說或許要透過外交手段通往和平與繁榮，澤連斯基反問:「JD（萬斯的名字），你所說的是甚麼樣的外交？」萬斯回擊稱對方試圖在美國媒體面前告狀是不尊重的。魯比奧說，這次互動後會議就「脫軌」了，澤連斯基積極、公開地破壞實現和平的努力，讓此前溝通過的每個人都深感沮喪，他應為浪費時間舉行會議而道歉。

魯比奧續稱，當澤連斯基準備好實現和平並且認真對待和平時，歡迎他重返白宮。他又指，不能通過辱罵讓俄羅斯坐到談判桌，甚至是探討實現和平的機會，現在考慮美俄烏是否最終舉行和平談判是為時過早。他重申，美國正在努力結束這場不可持續的衝突，現在世上唯一有機會結束這現狀的領導人是特朗普，需要給他機會去嘗試。