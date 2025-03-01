美特使曾反對美烏總統會面　認為關係有待加強

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基原定周五（2月28日）在白宮簽署礦產協議，推動俄烏終戰，惟會談以鬧劇收場。美媒報道，美國總統俄烏問題特使凱洛格早前到訪基輔時要求烏方簽署協議，但烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克提出讓澤連斯基到白宮簽署，凱洛格以兩位總統的關係有待加強，反對二人會面。

知情人士指，凱洛格在基輔進行了3天密集對話，並於2月21日完成談判，烏方同意礦產協議，但仍有一事有待敲定。葉爾馬克提出讓澤連斯基到白宮與特朗普一同簽協議，凱洛格不贊成，認為兩位總統的關係在親身會面前還需加強，但葉爾馬克持續推動美烏總統會談。事情一度瀕臨破局，凱洛格準備空手回華盛頓，但基輔在最後一刻轉軚，於凱洛格已登上火車準備去波蘭時，向他送上協議文本，但堅持要到白宮簽署。

一名美國高官指，澤連斯基的手段極其錯誤，他走進橢圓形辦公室時表現得像一個硬漢，「玩得不太好。房間內每個人都感覺受到侮辱」，他必須想辦法解決問題，美方沒辦法幫他解決。

另外，澤連斯基沒有穿西裝出席會談，而是開戰後他一直所穿的戰時裝着。知情人士指，美國前總統拜登可能容忍戰時服裝，但特朗普更喜歡更正式服裝，穿西裝聽起來可能是一件小事，澤連斯基更喜歡軍事風格，但這是錯誤的選擇。

會談前，特朗普親自到白宮門外迎接澤連斯基，曾揶揄對方：「哦，你是盛裝出席啊。」特朗普之後轉向攝影機大喊：「他今天是盛裝出席！」