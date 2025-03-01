美烏總統公開爭論　白宮聲不再援烏

美烏總統周五（2月28日）公開爭論，美媒引述華府官員指所有美國對烏克蘭的援助可能很快就會取消，包括拜登政府批准的最後一批彈藥和設備。白宮發言人萊維特亦證實，美方不打算再向烏克蘭提供資金，和平談判是優先事項。

萊維特指出，拜登已經卸任總統，特朗普政府不會再為一場遠離美國、沒有真正長期和平的戰爭簽支票。她強調和談需要雙方讓步，但烏克蘭總統澤連斯基不明白這一點。

美國總統特朗普一直反對繼續向烏克蘭提供軍援對抗俄羅斯，華府對上一次宣布對烏援助已是去年12月30日、拜登政府任期尾聲。

根據國防部數據，國會授權從國防部武器庫儲調動援烏的軍備預算仍剩餘38.5億美元（約300.3億港元），至今提供了70多批武器，總值約338億美元（約2,636.4億港元）。前拜登政府官員指，烏克蘭向美國國防公司採購的最後一批軍備將於未來6月個月內交付。除了從國防部武器庫調撥，華府亦透過「烏克蘭安全援助倡議」向基輔提供約值332億美元（約2589.6億港元）援助。