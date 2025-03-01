泰發視頻證維族人自願遣返　美日示警曼谷有恐襲風險

多國就泰國將40名維吾爾族人遣返回中國表示遺憾，泰國移民局周五（2月28日）公開現場視頻，力證有關人員是「自願遣返」。另外，美國和日本指遣返行動引起安全隱憂，提醒在泰公民要提高警覺。中國駐泰國大使館同日亦指，涉事人現已全部回到自己家中，時隔10多年與家人實現團圓。

泰國移民局的視頻顯示，被遣返的維族人，均由他們從新疆到來的家人陪同登機，準備返回中國。現場沒有軍警人員，被遣返者亦沒有反抗。大使館稱中泰兩國政府均高度重視依法行事、保護人權，中方此前已向泰方表明上述中國籍人員所涉罪行僅為非法偷渡，沒有發現其他嚴重罪行，在履行相關法定程序後被釋放回家，合法保障他們的權益，還將進一步協助他們回歸社會、恢復正常生活。此外，大使館指泰國政府今次派員現場見證有關情況，今後中方將繼續歡迎泰方派員實地探訪，了解被遣返人員後續生活現狀。

由於2015年曼谷四面佛爆炸案和當年泰國政府遣返維吾爾人相關，泰方最新的遣返行動引起安全隱憂，日本和美國政府都提醒在泰國的公民要提高警覺。美國駐泰國大使館發出安全警示，指出因為潛在的風險增加，提醒在泰國的美國公民提高警覺。日本外務省也要求在泰國日本僑民和旅客注意安全，指觀光設施、餐廳、酒店、購物中心容易成為恐怖襲擊的目標，需要特別注意。