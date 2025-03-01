約三分之二青年　期望10年內擁有住房

新加坡市建局周五（2月28日）引述最新青年調查顯示，約三分之二的受訪青年希望能在未來10年內擁有自己的住房，其中約半數計劃購買4房或5房式組屋。在選擇地點時，他們最看重交通便利、靠近生活設施、家人，以及市中心和工作地點。

去年12月，市建局對1,000名年齡由16至35歲青年進行調查，以了解他們對土地使用的不同看法和願景。調查發現，青年對國家長期發展的五大關注課題，包括負擔得起的住房供應情況、可及的就業機會、公共交通運行效率、經濟增長速度，以及科技發展對生活、工作和休閑方式的影響。

另外，受訪青年認為讓新加坡成為理想的生活、工作和休閑之地的五大關鍵因素，包括良好的交通網絡、負擔得起的住房、便利的生活設施、多樣的實體餐飲及零售商店，以及城市景觀中的公園、自然空間和綠化。國家發展部長李智陞上周三（2月19日）指出，政府致力於幫助不同收入水平的新加坡人擁有自己的住房。針對青年對更大房型的偏好，他強調，政府必須確保有健康的房屋供應，以滿足多元需求，同時應對土地有限的挑戰。